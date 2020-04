Clube ouve sócios sobre as dinâmicas do estádio

O P. Ferreira aproveitou a paragem forçada das competições para lançar um inquérito de satisfação aos sócios sobre vários aspetos que envolvem a dinâmica do clube.





Entre eles, destacam-se as condições e o conforto das novas bancadas, os serviços de bar, o ambiente que antecede a entrada das equipas no Estádio Capital do Móvel e até a música que normalmente passa nas colunas em dias de jogos.A ideia passar por recolher o maior número de respostas e proceder a correções para se aproximar da escala máxima de satisfação.