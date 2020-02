Conselho de Justiça nega protesto do Paços de Ferreira

O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não aceitou o protesto apresentado pelo Paços de Ferreira na sequência do adiamento do jogo com o Santa Clara para 2 de fevereiro. Os castores – que perderam por 2-1 –pretendiam que a formação açoriana fosse punida com pena de derrota pelos erros na marcação do relvado que impediram a realização do jogo na data inicialmente marcada pela Liga. O protesto foi indeferido por não ser considerado o meio processual adequado para a eventual aplicação da pena de derrota ao Santa Clara. Os membros do CJ explicam que o processo disciplinar em curso na Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga é que poderá validar a pretensão do Paços.