Ainda não é certa a presença de Stephen Eustáquio no plantel pacenses até ao final da temporada, já que, segundo a imprensa mexicana, os castores têm opção de compra do passe do médio, que está cedido pelo Cruz Azul, mas se não for acionada, o jogador terá de regressar ao México após 30 de junho.





Uma data que poderá cruzar-se ainda com o decurso dos jogos que faltam para terminar o campeonato e que, como se sabe, deverão prolongar-se para lá desse período.Para já, a SDUQ dos castores ainda não informou o clube mexicano se pretende ficar com Eustáquio a título definitivo.