Coronavírus: Nutricionistas do P. Ferreira criam 'newsletter' para atletas, pais e adeptos

O departamento de nutrição do Paços de Ferreira vai lançar na próxima semana uma 'newsletter' com informação útil destinada aos atletas, treinadores, pais e sócios, informou este domingo em comunicado o clube da Liga NOS

Estas formações, já habituais no clube junto dos treinadores, pais e atletas para o cumprimento do plano nutricional definido para a atual temporada, encontram-se suspensas devido à pandemia de Covid-19, que motivou, aliás, o fim antecipado de todas as competições jovens de futebol, e, por isso, foi decido criar uma 'newsletter' e fazê-la chegar também aos adeptos.

"Tendo em conta o momento que estamos a passar, achamos que talvez houvesse interesse, já que, nestas primeiras 'newsletters', aquilo que vamos colocar será muito do interesse geral, como conviver com a questão da quarentena, que cuidados se devem ter em termos de higiene alimentar, compras, escolhas", explicou César Leão, nutricionista do Paços de Ferreira e responsável pelos conteúdos.

Na página oficial do Paços de Ferreira na Internet, aquele responsável defendeu ainda a aposta numa informação com qualidade e reiterou que "seria benéfico disponibilizar a todos os sócios do clube", tendo em conta que "as ferramentas estão a ser criadas e servirão para todos".

A primeira edição deve sair no início da semana.

Os interessados devem enviar o seu endereço de e-mail para o departamento de Nutrição do Paços, por mensagem privada, através das redes sociais, ou entrar e contacto direto através da morada eletrónica nutrição@fcpf.pt.

