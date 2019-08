O P. Ferreira garantiu a contratação de Dadashov, que chega do empréstimo do Wolverhampton. O ponta-de-lança do Azerbaijão esteve em destaque na última época ao serviço do Estoril, despertando a cobiça de vários emblemas.





Os castores chegaram a tentar a contratação do jogador,de 20 anos, mas os valores que envolveriam o negócio inviabilizaram a contratação, acabando agora por se confirmar, através de um empréstimo exercido pelo clube inglês.