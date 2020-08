David Sualehe é reforço do P. Ferreira para a temporada 2020/2021. O anúncio foi feito pelo emblema pacense esta segunda-feira no site oficial. O lateral-esquerdo chega aos castores proveniente do Farense.





Depois de ter ajudado os algarvios a subir à Liga NOS, tendo disputado um total de 17 jogos na 2.ª Liga na temporada passada, o futebolista de 23 anos integra agora o plantel às ordens de Pepa.No currículo do defesa luso-moçambicano constam passagens pelo Odivelas, CAC Pontinha, Sporting, Boavista, FC Porto, V. Guimarães e Farense.