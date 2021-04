De Rafael Leão a Yuri Ribeiro: as mensagens de apoio que animam Stephen Eustáquio

Stephen Eustáquio foi muito criticado depois da expulsão frente ao Benfica, nomeadamente por Jorge Jesus, mas o jogador do Paços de Ferreira tem recebido mensagens de apoio de muitos amigos e colegas de profissão, inclusivamente de um ex-benfiquista, Yuri Ribeiro.





No, onde assume ter sido bem expulso e que até pediu desculpas ao árbitros, são muitos os jogadores que o apoiam.Tiago Esgaio (jogador do Belenenses): "Enorme"Bruno Costa (jogador do P. Ferreira): "Estamos todos contigo"Yuri Ribeiro (jogador do Nottingham Forest): "Quem te conhece sabe o grande profissional que és"Pelé (jogador do Rio Ave): "Craque, acontece a quem deixa a alma em campo"Gil Dias (jogador do Famalicão): "Jogas muito primaço"Jefferson Encada (jogador do Leixões): "És grande"Bruno Teles (jogador da Académica): "Uma expulsão acontece a qualquer um que está dentro de campo. Mas essa tua reação é só para quem tem caráter. Orgulho de ti mano!"Rafael Leão (jogador do Milan): "My guy"