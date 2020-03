Denilson acredita regressar ao trabalho nas próximas semanas

Denilson chegou ao P. Ferreira no mercado de inverno para reforçar o ataque e estava a ser uma das peças determinantes na equipa de Pepa antes da suspensão das competições.





Em declarações à imprensa brasileira, o avançado explicou os procedimentos que estão a ser feitos em Portugal para amenizar a propagação da COVID-19."Estamos à espera que a situação se normalize o quanto antes, para regressarem os eventos. A medida de parar o campeonato foi importante e o país está a trabalhar para que o vírus não avance. Acreditamos que voltaremos ao normal nas próximas semanas", referiu, esperançado, antes de abordar a experiência que está a ter no futebol português."Estou feliz com a minha experiência, tudo tem acontecido muito rápido aqui. Tenho evoluído muito desde que cheguei e espero crescer ainda mais de produção nos próximos meses", acrescentou o avançado que chegou no verão passado para reforçar o Tondela, acabando depois por se transferir em janeiro para o P. Ferreira.