Está confirmada a contratação de Denilson por parte do P. Ferreira. O avançado, de 25 anos, volta à Capital do Móvel, agora a título definitivo e por duas temporadas, depois de ter estado no clube em 2019/20 por empréstimo do Atlético Mineiro, a partir do mercado de inverno. Na última temporada representou o Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, clube pelo qual fez 15 jogos e apontou cinco golos.





? está de volta! O nosso mais recente reforço assinou pelas próximas duas temporadas.



Bem-vindo, Denilson!



— FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 8, 2021