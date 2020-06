Denilson entra nas opções

Denilson foi, ontem, dado como clinicamente apto, após uma lesão que o retirou dos trabalhos durante uma semana, e já vai reintegrar os treinos sem quaisquer limitações. Uma notícia que deixa Pepa satisfeito, uma vez que assim poderá contar com o avançado para o jogo de domingo, frente ao Rio Ave. Este regresso contrasta com a onda de ausências para o embate com os vila-condenses: os lesionados Simão Bertelli e Adriano Castanheira; o castigado Oleg; e ainda Murilo, que está emprestado pelo Rio Ave.