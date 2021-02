Diaby lesiona-se com gravidade e não joga mais esta época

Diaby sofreu uma rotura completa do tendão de Aquiles da perna direita e não joga mais esta temporada. O médio vai ser operado nos próximos dias e a sua recuperação será demorada, sendo certo que só poderá regressar aos relvados na próxima época.

Em comunicado, o clube informou que Diaby contará com "todo o acompanhamento necessário por parte do Departamento Médico, Departamento de Futebol e Equipa Técnica, bem como com o apoio de todos os colegas. O FC Paços de Ferreira deixa os votos de uma rápida recuperação e informará do resultado da intervenção cirúrgica a que será submetido".

O médio, de 24 anos, participou em 16 jogos no campeonato e marcou um golo.