A presença regular de Diaby no meio-campo do P. Ferreira abriu expectativas de rentabilidade financeira, com a possibilidade de uma transferência para o estrangeiro já na próxima janela do mercado.





Nem a suspensão dos principais campeonatos europeus parece ter esmorecido o interesse no jogador, de 23 anos, e que recentemente renovou com os castores até junho de 2022, numa operação da SDUQ que poderá significar um importante encaixe financeiro para estabilizar as contas, neste período de incerteza provocado pela pandemia.Diaby foi regularmente observado por clubes de Espanha e França, o que poderá levar à chegada de propostas de clubes destes países, assim que as competições retomarem a normalidade.