Fundamental no primeiro triunfo do P. Ferreira na temporada, ao apontar o segundo golo dos castores, Diaby não escondeu a sua satisfação no fim da partida. "Estou muito feliz. Sabíamos que era um jogo muito importante, temos de continuar a trabalhar porque o caminho é muito longo. O míster disse-nos que temos de dar tudo em campo, fizemos isso e conseguimos ganhar", frisou.





A mesma ideia é partilhada por Tanque: "A vitória é justa, fico contente por estar a ajudar a equipa com golos."