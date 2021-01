Dispensas em equação no Paços de Ferreira

O plantel do P. Ferreira vai sofrer alguns reajustes nesta reabertura do mercado, com a saída de jogadores que não entram nas contas do treinador. É o caso de Martín Calderón, que está cedido pelo Real Madrid e tem sentido dificuldades para encontrar espaço na equipa. Foi utilizado em apenas dois jogos no campeonato (somou 20 minutos) e um na Taça de Portugal. O médio deverá regressar ao Real Madrid. Em situação semelhante está Pedro Martelo, avançado que ainda não somou qualquer minuto. Com contrato até 2023, tudo indica que será cedido para jogar com mais regularidade.