Douglas Tanque continua em tratamento a um traumatismo na perna e permanece em dúvida para o jogo de sábado, em Moreira de Cónegos. O avançado lesionou-se na véspera de defrontar o FC Porto e já ficou fora das opções do técnico Pepa frente aos dragões, pelo que o israelita Dor Jan voltará a ser o elemento escolhido para desempenhar funções no eixo do ataque.