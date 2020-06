Douglas Tanque após o bis em Tondela: «Nunca parei de trabalhar»

Com quatro golos em quatro jogos desde que o futebol voltou, Douglas Tanque está em grande forma. Tudo fruto do esforço do brasileiro. "Nunca parei de treinar mesmo depois da pandemia. Continuei a trabalhar em casa e focado em voltar mais forte para ajudar a equipa a sair desta situação. Treinámos muito e continuamos a trabalhar para conseguir a permanência", disse à Sport TV.

No lado do Tondela, João Pedro lamentou a má primeira parte e um penálti por assinalar: "Entrámos muito mal no jogo e na primeira parte não existimos. Na segunda reagimos, criámos oportunidades. Temos o lance do Xavier e parece-me penálti claro. Temos um penálti discutível para nós, mas não me vou agarrar a isso. Foi curto o que o Tondela fez aqui, sobretudo na primeira parte."