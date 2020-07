Douglas Tanque e o triunfo no Bonfim: «Foi o tudo ou nada e estivemos bem»

Douglas Tanque fez o 2-1, com um bom golpe de cabeça e deu início à reviravolta dos pacenses, na visita ao reduto do V. Setúbal. O avançado brasileiro, de 26 anos, salientou a boa entrada da equipa na 2ª parte. "Foi um jogo à Paços de Ferreira. Até entrámos bem na partida, mas acabámos por sofrer dois golos. Fomos a perder para o intervalo, mas na 2ª parte foi o tudo ou nada e estivemos bem. Fizemos três golos e alcançámos o resultado que queríamos", destacou à Sport TV.

O artilheiro ainda revelou aquilo que o treinador Pepa disse no balneário, ao intervalo. "Para continuarmos a jogar como estávamos a fazer. Felizmente conseguimos ser mais eficazes e sair daqui com um resultado positivo", disse.

Douglas Tanque já leva dez golos no campeonato, mas só pretende ajudar a equipa a manter-se na 1ª Liga. "Olhámos sempre para cima e em todos os jogos procuramos a vitória. Não tenho um objetivo de golos definido, só quero ajudar o Paços a chegar às vitórias", sublinhou.

Adriano Castanheira, avançado do Paços de Ferreira, realizou uma exibição monumental no encontro com o V. Setúbal, mas atribui o mérito a toda a equipa. "Estamos todos de parabéns. Fizemos um grande jogo e uma grande recuperação. Mais três pontos muito importantes rumo à permanência na 1.ª Divisão", salientou aos microfones da Sport TV, que o considerou o ‘Homem do Jogo’. O jogador, de 27 anos, que foi reforço dos pacenses no mercado de inverno, em janeiro, tem surpreendido nesta aventura pelo principal escalão do futebol português. O facto de a equipa ter saído para o descanso a perder por 2-0 também serviu de motivação para entrarem fortes na 2.ª parte e irem à procura da vitória. "Nunca baixámos os braços. Demos tudo em campo e acreditámos sempre que podíamos vencer esta partida", referiu. Adriano Castanheiro foi o autor da assistência para o golo de Douglas Tanque e mostrou pormenores muito interessantes. Tem um pé esquerdo muito bom e o Paços de Ferreira pode aproveitar muito bem este jogador.