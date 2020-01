Douglas Tanque: «Equipa está de parabéns, jogámos de igual para igual»

O Paços de Ferreira perdeu (1-4) com o Sp. Braga, em jogo da última jornada do grupo A da Taça da Liga, num encontro que confirmou o afastamento dos pacenses da competição.





"A equipa está de parabéns, demos o máximo, jogámos de igual para igual, mas as oportunidades eles fizeram. Entrámos bem, depois recuámos e eles fizeram o golo. Na segunda parte eles entraram e fizeram o segundo golo cedo, tentámos, tentámos, mas infelizmente não deu. Parabéns ao Sp. Braga", afirmou o avançado."Jogámos de igual para igual. O sonho era estar na final four, jogámos, não conseguimos o que queríamos. Estamos de cabeça erguida e vamos focar no próximo jogo. Estamos a crescer, a melhorar e está a resultar dentro de campo. Vamos melhorar", atirou.