Douglas Tanque foi o melhor avançado do mês

Os golos e as exibições de Douglas Tanque nesta retoma do campeonato valeram-lhe a distinção de melhor avançado do mês de junho. O ponta-de-lança brasileiro, de 26 anos, tem sido decisivo na recuperação da equipa no campeonato, tendo marcado cinco golos nas últimas seis jornadas e que valeram os três pontos em todos os jogos que marcou: frente ao Rio Ave, Belenenses SAD, Tondela (por duas vezes) e V. Setúbal (este já em julho e ainda com uma assistência). O sul-americano apenas ficou em branco contra Sporting e FC Porto, o que não o impediu de superar a concorrência de Corona e Toni Martínez.

De resto, os castores continuam a preparar a receção ao Sp. Braga ainda sem as presenças dos lesionados Simão Bertelli e Murilo.