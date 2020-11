Douglas Tanque ganha tempo para voltar na Taça

O brasileiro Douglas Tanque foi a referência ofensiva escolhida pelo técnico Pepa para o arranque de época, mas não pôde usufruir do mesmo estatuto na receção ao FC Porto devido a um problema muscular que o mantém afastado da estratégia.





Contudo, em função do surto de Covid-19 no rival de Moreira de Cónegos e ainda perante a incerteza de que o jogo da jornada que se avizinha venha a realizar-se, o avançado ganha tempo de recuperação para voltar a merecer a confiança do técnico na eliminatória da Taça de Portugal, frente à UD Oliveirense. Na mesma circunstância estão Jorge Silva, David Sualehe e Simão Bertelli, lote de jogadores lesionados que permanecem sob os cuidados do departamento médico dos castores e que também estarão afastados das opções para o Moreirense, caso o jogo venha a ter lugar já amanhã.