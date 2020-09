Douglas Tanque gera incógnita

O treinador Pepa tem praticamente definido o onze inicial que vai apresentar no primeiro jogo do campeonato, no terreno do Portimonense, mas a aposta em Douglas Tanque continua a ser a principal incógnita, uma vez que o jogador tem vários pretendentes e não é líquido que permaneça no plantel.

De resto, os jogadores deslocam-se hoje a uma unidade médica local para realizarem um rastreio visual e auditivo, com o objetivo de despistarem anomalias que possam comprometer o início das provas.