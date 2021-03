Douglas Tanque: Jogamos sempre à Paços»

Douglas Tanque regressou aos golos após um hiato de cinco jornadas e protagonizou uma exibição de gala que permitiu ao Paços de Ferreira arrecadar um triunfo sereno. Desempenho revestido ainda com uma assistência açucarada para Luther Singh que praticamente resolveu a partida, mas que o brasileiro desvalorizou em função do sucesso coletivo.

“É tudo fruto do trabalho de equipa. Entrámos fortes e mostrámos quem manda nesta casa”, referiu Douglas Tanque, garantindo que a resposta ao desaire averbado no Estádio do Dragão, na jornada anterior, não teve reflexos na dinâmica frente ao Moreirense: “Esta exibição é a mesma de todas as partidas. Jogamos sempre à Paços e não vamos mudar nada no nosso estilo até ao final da temporada.”