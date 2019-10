Douglas Tanque: «Não conseguimos o resultado que queríamos»

Douglas Tanque, avançado do Paços de Ferreira, comentou a derrota (1-2) desta quinta-feira na receção ao Sporting, em duelo da 9.ª jornada da 1.ª Liga.

Em declarações prestadas à Sport TV, na flash interview, o jogador de 26 anos assumiu que os castores não tiveram "uma boa entrada" na partida mas sublinhou a reação após o intervalo. "Na segunda parte entrámos como treinamos, sempre à procura da baliza. Conseguimos empatar e infelizmente sofremos um penálti. Lutamos muito. Mas agora é levantar a cabeça e pensar no Belenense", afirmou o avançado.





Douglas Tanque marcou aos 74 minutos, fez o seu quarto golo no campeonato e revelou a missão que lhe foi dada pelo técnico Pepa. "Pediu-me para lutar com os centrais e para nunca desistir de nenhuma bola. Para ajudar a equipa. Mas infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos", lamentou o brasileiro.Confrontado com a classificação da equipa pacense, no 17º posto e abaixo da linha de água, Douglas Tanque garantiu que a equipa vai "lutar pela vitória" já no próximo desafio. "Estamos a trabalhar bem. Vamos pensar no próximo jogo e não podemos ficar abalados", sustentou.