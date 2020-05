Douglas Tanque quer mostrar credenciais

Douglas Tanque tem sido uma das figuras de destaque do P. Ferreira. O avançado estava a ser uma aposta regular de Pepa para a frente de ataque, confirmando as credenciais demonstradas na época transata, e que culminou com a subida de divisão. As exibições de Tanque em 2019 foram apreciadas no Brasil e a mudança para o seu país até esteve para acontecer, nomeadamente para o Santos, como o próprio admitiu, em declarações à imprensa brasileira. "Fui cogitado, mas não chegou nada oficial a mim nem ao meu empresário", referiu.





Com seis golos marcados esta época, Douglas Tanque mostrou-se satisfeito com a experiência no P. Ferreira. "Estou muito bem e a equipa está a entrosar-se", lembrando depois que ainda não recebeu uma proposta para renovar. "Não estou preocupado com isso. Estou focado em terminar bem a temporada", sublinhou, até porque o seu contrato com os castores só termina em junho de 2021.