Douglas Tanque: «Queremos ir o mais longe possível na Conference League»

Douglas Tanque é a principal referência do ataque do Paços de Ferreira, a quem Jorge Simão deposita maiores esperanças para fazer os golos nas balizas adversárias. Ainda não é certo que o goleador, de 27 anos permaneça na Capital do Móvel, em função das propostas reais que chegaram de clubes do Médio Oriente para uma transferência, mas enquanto as negociações prosseguem, Douglas Tanque vai trabalhando afincadamente para fazer a estreia nas provas da UEFA.





"A nossa preparação já está bem forte, estamos todos focados no mesmo objetivo, que é ir o mais longe possível na Conference League e fazer uma época muito boa. Queremos mostrar que o nosso desempenho recente não foi em vão", referiu Douglas Tanque ao Lance Brasil.O primeiro jogo da 3.ª pré-eliminatória da Conference League está agendado para 5 de agosto e o avançado revelou vontade de entrar com o pé direito nesta prova da UEFA e encarar o campeonato com mais confiança. "Fazer novamente uma boa 1.ª Liga é essencial para nós e vamos em busca disso. Ainda teremos a disputa da Taça de Portugal e da Taça da Liga. Mas que seja mais uma época de muitos golos para que eu possa ajudar a equipa", concluiu Douglas Tanque.O avançado foi o melhor marcador da equipa na época passada, com 11 golos em 34 jogos. Nas três épocas no P. Ferreira, Douglas Tanque já soma 37 golos, em 81 jogos realizados em todas as competições.