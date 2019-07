Empate na receção ao Penafiel em jogo particular

O Paços de Ferreira, da Liga NOS, empatou esta quarta-feira 2-2 com o Penafiel, da 2.ª Liga, desperdiçando uma vantagem de dois golos, num encontro particular disputado no relvado principal do estádio Capital do Móvel.A formação pacense, de regresso ao principal escalão, adiantou-se no marcador por Pedrinho, aos 18 minutos, e marcou o segundo, aos 35, por Vini, na própria baliza, mas Rafa, ainda no primeiro tempo, aos 43, reduziu para o Penafiel, que restabeleceria o empate aos 66 minutos, por Kalika, na transformação de um livre direto.O Paços jogou de início com Ricardo Ribeiro, na baliza, Jorge Silva, André Micael, Marco Baixinho e Oleg, na defesa, Diaby e Luiz Carlos, no meio campo defensivo, atrás de Pedrinho, Bernardo Martins e Ayongo, municiadores de Diogo Almeida, no ataque.Jogaram ainda Barnes, Kevem, Maracás, Bruno Teles, André Leão, Ibrahim, Fatai, Matchoi, Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Vasco Rocha.Lucas Cunha, Uilton, Nathan Júnior, Bruno Santos, Marco Ribeiro e Rafael Gladiador, com problemas físicos, falharam este quarto ensaio do Paços na pré-temporada, à semelhança do reforço brasileiro Rafael Gava, ainda a competir pelo Caxias, do quarto escalão do futebol brasileiro.