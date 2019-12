Empresário de Adriano Castanheira: «Acordo com o Paços de Ferreira não está fechado»

Agente de Adriano Castanheira: "Acordo com o Paços de Ferreira não está fechado"O avançado Adriano Castanheira, de 26 anos, está a ser associado ao Paços de Ferreira, mas Nuno Correia, agente do jogador do Sp. Covilhã, garante que "não há nenhum acordo fechado" com os pacenses para consumar a transferência no mercado de inverno."O Paços de Ferreira é uma hipótese que não posso negar, mas o Castanheira também tem convites de outros clubes da Liga em carteira", atirou o representante, reconhecendo que "o futebol é o momento": "O salto é mais do que justo e este início de temporada ao serviço do Sp. Covilhã só veio comprovar que o jogador está mais do que preparado para as exigências, mas é prematuro dizer se vai acontecer já em janeiro ou só no final da época".Abordagem calculista na perspectiva de acautelar algum retorno financeiro para os serranos, uma vez que o extremo está em final de contrato e fica livre para definir o seu futuro sem entraves na reabertura do mercado."Não tenho interesse em estar a fazer um leilão, até porque o Adriano está grato ao Sp. Covilhã e focado nos jogos que tem pela frente, nomeadamente o de amanhã, frente à Académica, mas também sabe que em janeiro fica livre para escolher", comentou Nuno Correia.