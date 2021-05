Stephen Eustáquio fez uma boa temporada com a camisola do P. Ferreira e o seu futuro não passará pelo conjunto a Mata Real. O médio de 24 anos tem sido apontado como reforço do FC Porto, mas esta segunda-feira os agentes do jogador estiveram em Itália em contactos com o Nápoles, de acordo com informações recolhidas por Record.





Para já o emblema napolitano encetou conversações apenas com os representantes do jogador, Carlos Carvalho e Manuel Tomás, como documenta a foto a que o nosso jornal teve acesso.