O P. Ferreira tem vários jogadores no plantel cedidos por empréstimo e há a possibilidade de alguns permanecerem no clube na próxima época. São os casos de Stephen Eustáquio (Cruz Azul, México), João Amaral (Lech Poznan, Polónia) e Denilson (Atl. Mineiro, Brasil), jogadores que chegaram no mercado de inverno e têm demonstrado qualidade para continuarem a ser opção na equipa de Pepa.





Já Murilo (Rio Ave) e Welthon (V. Guimarães) raramente vinham a ser opção e não devem continuar as respetivas carreiras na Mata Real.