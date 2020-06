Época em risco para Murilo

Murilo corre o risco de não poder jogar mais até ao final da temporada devido a limitações físicas. O extremo, que foi titular em Alvalade, lesionou-se num adutor e as primeiras indicações médicas não são animadoras, uma vez que o jogador deverá ter uma longa paragem de recuperação. Com a saída de Murilo da equipa, tudo aponta para que Hélder Ferreira seja o escolhido para ocupar o lado esquerdo do ataque. Destaque ainda para o regresso de Bruno Teles às opções, após castigo.