Esperança em Luther Singh

Luther Singh é uma das esperanças de Pepa para tentar chegar ao golo no jogo no Estádio do Dragão. O extremo, de 23 anos, atravessa a melhor fase da carreira desde que chegou a Portugal, tendo superado o recorde pessoal de golos na Liga NOS. O bis apontado na vitória sobre o Nacional (2-1) fez aumentar o registo para quatro tentos nos 24 jogos realizados no P. Ferreira, ultrapassando os números conseguidos na época passada ao serviço do Moreirense, onde apontou três golos em iguais 24 partidas. Na época de estreia na principal Liga portuguesa, Luther Singh marcou apenas dois golos com a camisola do Chaves.

Entretanto, Jorge Silva regressou ontem aos treinos sem limitações. O lateral-direito está sem competir há quase oito meses, depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho direito.