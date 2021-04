O regresso de Marco Baixinho ao banco em Vila do Conde reforça a perspetiva de o técnico Pepa promover a titularidade do central frente ao Belenenses SAD. Possibilidade em cima da mesa para fazer dupla com Maracás e ajudar a equipa a recuperar alguma estabilidade defensiva, depois de 14 golos sofridos nos últimos sete jogos.