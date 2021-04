Eustáquio defende-se das críticas: «Mordo quando tenho que morder e ajudo quando um irmão precisa»

Stephen Eustáquio utilizou ao final da noite de sábado as redes sociais para se defender das críticas na sequência da expulsão diante do Benfica. O médio internacional canadiano assume ter sido bem expulso e revelou que mal reviu o lance pediu logo desculpa ao árbitro do encontro.





"A primeira coisa que fiz depois do jogo foi ir ter com o árbitro Hugo Miguel e pedir-lhe desculpa porque depois de rever o lance, soube que tinha sido bem expulso. Tenho um metro e setenta e oito, mas uma alma do tamanho do mundo que me permite lutar por sonhos e alcançar objetivos. Graças a Deus, tenho 24 anos e muito ainda para andar, muito jogo para ganhar e muito duelo para vencer. Só quem me conhece sabe, mordo quando tenho que morder e ajudo quando um irmão precisa. Isto ainda agora começou, tenho muitos jogos pela frente...", escreveu o médio.A publicação, que pode ver abaixo, foi já comentada por colegas, ex-colegas e adversários, como Yuri Ribeiro, Pelé, Bruno Costa, Jefferson Encada, Maracás, Rafael Leão ou Gil Dias.