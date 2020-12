Exibições de Bruno Costa justificam prémio

As prestações de Bruno Costa valeram-lhe a distinção de melhor jogador jovem da Liga NOS de novembro e os números não deixam dúvidas. O médio está a ter o seu melhor arranque, tendo já somado 665 minutos nos oito jogos realizados, aos quais se juntam um golo e uma assistência. Bruno Costa apenas falhou o embate com o Portimonense, por estar emprestado pelos algarvios, sendo, por isso, uma peça importante na estratégia de Pepa na zona intermédia.

A diferença de protagonismo comparativamente com as duas épocas anteriores é abismal. Isto porque, em 2018/19, à 9ª jornada, o médio tinha acumulado apenas 12 minutos ao serviço do FC Porto, enquanto na época seguinte foi titular na jornada inaugural e depois só voltou a ser opção à 10ª jornada.