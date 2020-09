Fernando Fonseca e Stephen Eustáquio garantidos pelo P. Ferreira

O P. Ferreira garantiu as contratações de Fernando Fonseca e Stephen Eustáquio. Record já havia avançado há uma semana do interesse dos castores no ex jogador do Gil Vicente para reforçar o lado direito da defesa, confirmando agora a sua chegada com um contrato de três épocas.





Já Stephen Eustáquio vai manter-se no plantel por empréstimo do Cruz Azul, depois de ter conseguido uma época positiva com a camisola do P. Ferreira.A contratação de David Bruno ficou bloqueada devido a um desentendimento com os valores que estariam em cima da mesa para o negócio. Assim, o jogador já não será reforço dos castores. David Bruno já foi treinado por Pepa no Tondela e era um dos desejos do treinador.