Fernando Fonseca na mira para a direita

Com Jorge Silva ainda longe dos relvados, a recuperar de lesão, o P. Ferreira terá de ir ao mercado para não começar a temporada apenas com Uilton a jogar à direita da defesa. Neste sentido, os castores sondaram Fernando Fonseca, a fim de perceberem as condições exigidas pelo lateral. Para já, as movimentações não avançaram para além deste ponto, até porque o jogador tem outras propostas do estrangeiro, nomeadamente da Turquia, da Grécia e do Chipre. Fernando Fonseca, recorde-se, é um jogador livre, depois do fim de contrato com o Gil Vicente.