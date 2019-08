Filipe Rocha: «Boavista vai exigir uma agressividade positiva»

O treinador Filipe Rocha disse esta sexta-feira que o Paços de Ferreira vai "tentar apresentar um futebol positivo" no Bessa, procurando a baliza do Boavista, num "jogo duro" da terceira jornada da Liga NOS."Cada jogo tem a sua história e o Boavista é um adversário com características diferentes dos anteriores. Tem uma postura particular e vai exigir uma capacidade física e atlética, uma agressividade positiva muito grande. Vai ser um jogo duro, mas vamos tentar apresentar um futebol positivo, procurando a baliza do adversário", disse Filipe Rocha, na conferência de antevisão ao jogo de sábado.Na conversa com os jornalistas, o técnico pacense disse querer ver repetidos no Bessa os comportamentos do último jogo, no qual, em sua opinião, apenas a derrota (caseira diante do Santa Clara, por 1-0) foi negativa, deixando no grupo um "sentimento de revolta"."Fizemos com o Santa Clara o melhor jogo desde a pré-época. Dominámos a bola, reagimos à perda e abafámos o adversário, tivemos mais remates - 19 - e só foi pena o resultado. Sinto uma revolta na equipa técnica e no grupo perante um resultado que considero completamente desajustado", sublinhou.Filipe Rocha reconheceu, no entanto, ser necessário fazer mais, o equivalente a um melhor aproveitamento das oportunidades criadas, mas reiterou confiança em melhores dias."Com comportamentos como os que tivemos no último jogo, trabalhando da mesma forma, mas agora com mais opções, podemos estar mais fortes e mais perto das vitórias", afirmou, vincando que o maior leque de soluções no plantel é proporcional às dificuldades de integrar os jogadores novos, alguns pela primeira vez a disputar o campeonato português.Sem abrir o jogo sobre as opções para o jogo no Bessa, reservando até a divulgação dos convocados para o final do treino na manhã de sábado, dia do jogo, o técnico pacense reiterou a ideia de que "esta fase inicial [do campeonato] vai ser muito difícil", mas irá valer a pena, pois "o Paços, no final, vai conseguir os objetivos".O Boavista, terceiro classificado, com os mesmos quatro pontos de Sporting e Portimonense, e P. Ferreira, 18.º e último classificado, sem qualquer ponto, defrontam-se no estádio do Bessa, no sábado, a partir das 21h30, em jogo da terceira jornada da Liga.