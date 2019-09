O Paços de Ferreira anunciou, em comunicado, a saída do treinador Filipe Rocha. Os castores, recorde-se, perderam ontem em casa com o Marítimo e estão em último lugar, com apenas 1 ponto em quatro jornadas.





"A direção do FC Paços de Ferreira vem, pelo presente comunicado, informar que a equipa técnica liderada pelo Mr. Filipe Rocha deixou, a partir da presente data, de exercer funções no Clube. A direção agradece todo o empenho que os seus elementos tiveram no período em que estiveram ao serviço do FC Paços de Ferreira e deseja-lhes as maiores felicidades para o futuro", pode ler-se no comunicado.