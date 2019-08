Filipe Rocha: «Na 1.ª parte tentámos ser uma equipa ambiciosa»

O treinador do Paços Ferreira apreciou a entrada em campo da sua equipa, mas confessou que o primeiro golo do Benfica desmontou o equilíbrio da sua equipa."Entrámos bem no jogo, na 1ª parte tentámos ser uma equipa ambiciosa e aproximar-se da baliza do Benfica. Fizemos golo, mas estava fora de jogo e ainda criámos mais algumas ocasiões. Mas, o golo do Benfica deixou a equipa intranquila. Na 2ª parte, também entrámos bem e quando ia mexer na equipa, o Bernardo foi expulso e alterou os meus planos. A partir daí, o Benfica aproveitou e fez mais três golos", referiu em declarações à BTV.Já quanto à sua estreia no principal escalão do futebol português, Filipe Rocha lamentou a derrota, mas ainda ressalvou a estreia de alguns jovens na equipa nortenha."Estreia não correu como eu queria. Os atletas tentaram, lancei jogadores jovens, mas são os jogadores que temos disponíveis e que nos dão mais garantias", salientou.