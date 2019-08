Filipe Rocha sente que "o verdadeiro Paços está de volta"

O treinador do P. Ferreira, Filipe Rocha, elogiou esta sexta-feira a "consistência de comportamentos" dos seus jogadores até ao momento, destacando que a Liga NOS joga-se em 34 jornadas e não em duas ou três.Na conferência de antevisão ao jogo da quarta jornada, frente ao Marítimo, no sábado, às 16h30, Filipe Rocha disse estar satisfeito com os seus jogadores, sem limitar a sua opinião ao empate alcançado no terreno do Boavista (1-1), na terceira ronda."Tivemos uma boa prestação com o Boavista, na continuidade da boa prestação frente ao Santa Clara, não correspondida no resultado. Penso que a equipa tem tido a tal consistência de comportamentos que queremos e é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar", disse Filipe Rocha.O técnico pacense insistiu na ideia de que "o campeonato são 34 jornadas, não são duas ou três", desejando que os novos jogadores no plantel "cresçam e estejam mais entrosados com os colegas, para se conseguir um grupo mais homogéneo e competitivo"."Temos de ser muito regulares, muito competentes, muito persistentes e muito resilientes. Nada acaba na quarta jornada, nada está ganho na quarta jornada", sublinhou.O respeito por estes princípios deixa a equipa mais próxima do sucesso. O Marítimo é o adversário que se segue, mas Filipe Rocha sobre isso pouco disse."Mais um jogo difícil frente a um adversário que veio de dois resultados menos positivos, o qual estudamos e preparámos para tentar ultrapassar", referiu o técnico, afirmando depois, desconhecendo-se se em jeito de aviso, sentir que "o verdadeiro Paços está de volta".Filipe Rocha foi ainda questionado sobre o mercado de transferências, a chegar ao fim, e qual a posição do Paços, acabando por admitir que "a questão está a ser tratada entre a equipa técnica e a administração", mas abriu as portas à "experiência".P. Ferreira e Marítimo, ambos com um ponto, ocupam os últimos lugares da classificação e vão defrontar-se no Estádio Capital do Móvel, no sábado, a partir das 16h30, em jogo da quarta jornada da Liga NOS.