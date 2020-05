Futevólei para descomprimir

O plantel do P. Ferreira teve um dia menos intensivo nos trabalhos de preparação para o jogo com o Rio Ave, com Pepa a optar por gerir uma sessão de descompressão com jogos de futevólei entre os jogadores, que foram divididos em vários grupos.

A equipa técnica entendeu assim reduzir a carga de esforço, depois de na véspera ter realizado um jogo de treino no relvado principal, ensaiando assim o regresso à competição.





De resto, Simão Bertelli, Adriano Castanheira e Denilson continuam entregues ao departamento médico.