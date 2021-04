GNR identificou pacense durante jogo com o Benfica a pedido do árbitro Hugo Miguel

Uma falta de Diogo Gonçalves sobre Rebocho, aos 28 minutos, provocou uma ação inusitada de Hugo Miguel, que mandou a GNR identificar alguém de um camarote, mas não foi percetível quem foi o visado.

O árbitro mostrou o cartão amarelo ao lateral do Benfica e ouviu muitos protestos vindos de um camarote onde estão habitualmente os jogadores do P. Ferreira que não entram no lote de opções de Pepa. Não se percebeu o tipo de ‘bocas’ que ouviu Hugo Miguel, sendo certo que os protestos tinham que ver com o facto de os pacenses exigirem naquele lance o mesmo tratamento que existiu com Eustáquio – viu o vermelho por indicação do VAR.