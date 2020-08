Gonçalo Gregório foi oficializado como reforço do Sosnowiec, para a próxima temporada, e vai atuar neste clube da segunda divisão polaca. O futebolista, de 25 anos, rescindiu desta forma o contrato com o P. Ferreira e parte para a primeira aventura no futebol internacional.





Com uma carreira 100% feita em Portugal, o avançado luso-angolano conta no currículo com passagens por Belenenses (clube de formação), V. Setúbal, Loures, Casa Pia, Leixões, Farense, Vilafranquense, Sp. Braga e P. Ferreira.