Entre outras questões levantadas estão também a saída do diretor desportivo, Marco Abreu, e a atual condição financeira do clube.



Um grupo de 40 associados do Paços de Ferreira entregou este sábado de manhã, na secretaria do clube, um documento a solicitar a marcação urgente de uma Assembleia Geral extraordinária para esclarecimentos sobre o momento desportivo e de gestão da SDUQ, da qual está de saída o líder Rui Seabra , tal como já noticiámos.São vários os pontos levantados para esclarecimento solicitados por esses sócios, nomeadamente, a gestão desportiva nas duas últimas temporadas, a troca de treinadores, a saída de jogadores no mercado de inverno, as dúvidas sobre as transferências de Welthon, Seri e Diogo Jota e os contratos celebrados com Rabiola, e Mário Felgueiras.

Autor: José Santos