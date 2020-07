Guarda-redes do Atlético Mineiro chega por empréstimo

O UOL Esporte adianta que o guarda-redes Michael, atualmente vinculado ao Atlético Mineiro, irá atuar na próxima temporada no Paços de Ferreira, num acordo de empréstimo válido por uma época. Segundo o mesmo portal, o guardião chegará aos castores sem qualquer custo, ficando o conjunto da Mata Real com uma opção de compra de 500 mil euros por 70% do passe. Michael, refira-se, estava também na agenda de Moreirense e Belenenses.





No Galo desde 2017, Michael disputou somente nove partidas nesses três anos de ligação, cinco delas nesta temporada, todas no estadual mineiro. De acordo com o UOL Esporte, a cedência do guarda-redes recebeu luz verde por parte de Jorge Sampaoli, técnico que havia o colocado como terceiro na hierarquia da baliza, atrás de Rafael e Victor.