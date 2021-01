Há 376 minutos sem sofrer

Faz hoje precisamente um mês que o P. Ferreira sofreu o último golo na Liga NOS. Foi a 27 de dezembro, no terreno do Farense (1-1), e esse golo sofrido aos 74 minutos, marcado por Ryan Gauld, foi a última vez que Jordi foi buscar a bola ao fundo das redes. Um registo impressionante que permitiu ao brasileiro, de 27 anos, entrar na história dos castores por manter a baliza inviolável durante mais tempo. Já são 376 minutos sem sofrer qualquer golo, pela soma dos quatro jogos consecutivos a zero, mais os 16 minutos em Faro. Se mantiver a tendência em Barcelos, no próximo jogo do campeonato, Jordi comete a proeza de passar todo o mês de janeiro sem sofrer golos.