Hassan em cima da mesa

O P. Ferreira está no mercado à procura de um ponta-de-lança para reforçar o sector na fase decisiva do campeonato. Pepa tem no plantel Douglas Tanque, Welthon e Diogo Almeida, mas a escassez de golos levou a SDUQ a intentar esforços no sentido de encontrar uma alternativa que possa garantir mais qualidade. Ali Alipour parece ser um desejo proibido devido ao preço exigido, mas há outros alvos em equação, entre eles Hassan, do Sp. Braga.