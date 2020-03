Hélder Ferreira: «Não entrámos como na primeira parte e foi prejudicial para a equipa»

Hélder Ferreira foi uma das principais figuras do Paços de Ferreira, apesar da derrota (1-2) na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo de encerramento da 24.ª jornada da Liga NOS. O extremo da formação pacense apontou, aos dez minutos de jogo, o primeiro golo da partida, carimbando uma entrada forte da equipa orientada por Pepa na partida.





No final do encontro, Hélder Ferreira destacou a mudança de atitude do V. Guimarães na partida como o principal fator para a reviravolta no resultado e consequente derrota dos castores após o apito final - a 14.ª esta temporada."[O momento-chave] A entrada na segunda parte, os primeiros 15 minutos. Não entrámos como na primeira e foi prejudicial para a equipa. Já estávamos à espera que entrassem fortes, são uma grande equipa. Sabíamos que ia acontecer e que tínhamos de responder igual à primeira parte", apontou o extremo que passou pela formação vimaranense."É sempre especial marcar ao Vitória ou a qualquer equipa, mas o mais importante era conseguir os três pontos. Não conseguimos, é continuar a trabalhar para atingir o objetivo", finalizou.