Adjunto de Pepa e os lances polémicos: «Sentimos que estávamos a ser empurrados»

O P. Ferreira venceu (3-2) o FC Porto no arranque da 6.ª jornada da Liga NOS. Após o encontro, Hugo Silva - adjunto de Pepa que foi à flash interview depois de o técnico principal e do outro adjuntos (Samuel Correia) terem sido expulsos antes do intervalo -, destacou a entrega e qualidade da equipa pacense.





"Tivemos enorme qualidade e entrega durante o jogo. Fomos bastante organizados, fechamos bem os caminhos da baliza e com bola tivemos qualidade, circulamos e aproveitamos o que tínhamos identificado. Acabamos por sair justos vencedores primeira parte. Na segunda, com a qualidade individual e coletiva, o FC Porto subiu as linhas e obrigou-nos a baixar o bloc. Mantivemos alma e atitude incrível, organização e somos justos vencedores", analisou Hugo Silva à Sport TV."Sentimos revolta ao intervalo, porque na 1.ª parte tivemos muitas adversidades que não podemos controlar. Um penálti mal assinalado, um golo anulado mal assinalado, mas mantivemos o equilíbrio mental e tínhamos de focar no que era realmente importante, o jogo. Dar os parabéns ao excelente grupo que temos pela entrega e grande qualidade.""São incidências do jogo. Sentimos que estávamos a ser empurrados para trás e o que queremos focar é a excelente entrega e qualidade que a equipa teve.""Resultado do trabalho. Equipa está a crescer, tem ainda mais margem para crescer e estamos no bom caminho. Jogo a jogo, trabalhar todos os dias para que as coisas aconteçam."