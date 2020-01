Inteligência para fazer história

O P. Ferreira está a uma vitória de garantir o apuramento para a 'final four' da Taça da Liga e para isso terá de ultrapassar o Sp. Braga. Um adversário a quem basta um empate para seguir em frente, mas que nem por isso retira qualquer foco de confiança ao treinador dos castores, apostado em fazer história no clube.





"Até podiam chover pinhas, precisamos de ganhar, seja num campo pelado, sintético, relvado ou encharcado. Temos é de ser inteligentes para ultrapassar as adversidades. Tem estado mau tempo e teremos de nos adaptar às condições", referiu Pepa, que admite colocar um sistema diferente do apresentado em Braga para o campeonato."Vamos, acima de tudo, não dar tanto espaço e tempo para o Sp. Braga pensar. Sabemos que poderá ser um dia marcante e histórico e, do que depender de nós, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para seguir em frente. Se o Braga for superior dentro das quatro linhas, teremos o caráter e a personalidade para dar os parabéns, mas até ao apito final do árbitro vamos lutar com todas as nossas forças", garantiu o treinador.